Українка Анастасія Меркушина стала бронзовим призером у перший день чемпіонату Європи з біатлону, який приймає Душники-Здруй (Польща). Тернополянка фінішувала з третім результатом в індивідуальній гонці на 15 км з чотирма вогневими рубежами. Наша спортсменка вдало провела гонку і до останнього претендувала на «золото». На жаль, Меркушину спочатку на дві секунди випередила росіянка Слєпцова, а трохи згодом посунула на третю сходинку ще одна росіянка Старих, яка в підсумку виграла гонку.
«Коли фінішувала у трійці кращих, спочатку і не зрозуміла, що сталося. Для мене це високий результат!» — поділилася біатлоністка емоціями з офіційним сайтом ФБУ. На думку молодої спортсменки, досвід виступу на етапах Кубка світу неабияк допоміг їй, адже рівень учасників на чемпіонаті Європи високий, суперниці набагато сильніші.
«Розуміла: можу боротися з ними, і це підштовхувало працювати на трасі. Також моя боротьба з Доротеєю Вірер в останній естафеті в Антгольці допомогла мені боротися сьогодні. Я знову програла, та цього разу не Італії», — пояснила вона.
Юлія Журавок завершила виступ 11-ю, Яна Бондар — 14-ю з 89 біатлоністок. Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км завершилася перемогою росіянина Олександра Логинова. Українці у ТОР-20 не потрапили: Руслан Ткаленко фінішував
21-м, Олександр Жирний — 35-м, Артем Тищенко — 60-м, Андрій Доценко — 83-м зі 114 учасників.
Продовжать програму чемпіонату Європи чоловіча та жіноча спринтерські гонки, які відбудуться 27 січня.