Пенсійна реформа зберігає право на достроковий вихід на пенсію для певних категорій громадян. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на селекторній нараді з питань запровадження пенсійної реформи під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
«Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для певних категорій громадян», – сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.
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Він поінформував, що така пільга поширюватиметься на:
– матерів, які народили п’ять дітей або інвалідів з дитинства, – вони матимуть право вийти на пенсію у 50 років,
– військових, які були учасниками бойових дій, – у 55 років,
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– людей, які хворіють на гіпофізарний нанізм, тобто є ліліпутами, – у 40-45 років,
– артистів за наявності вислуги від 20 до 35 років – за спеціальним переліком,
– журналістів у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій
– чорнобильців.