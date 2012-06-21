Після ухвалення законопроекту про пенсійну реформу уряд пропонує підвищити мінімальну заробітну плату до 3764 гривень, повідомив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Андрій Рева.
«Ми пропонуємо виправлення ситуації — зробити осучаснення за єдиним зарплатним принципом, тобто перестати гратися з коефіцієнтом і повернутися до єдиного принципу — підвищення заробітної плати. Лише це дає змогу людям праці жити краще, так і отримувати додаткові кошти без штучних коефіцієнтів для підвищення пенсій, і перший крок після того, як ми проголосуємо за реформу — це підвищення базового розміру заробітної плати до 3764 гривень цього року», — повідомив міністр.
Пан Рева повідомив, що Уряд не збирається підвищувати пенсії одноразово, підвищення пенсій планується щорічно. Він також додав, що збільшення страхового стажу для виходу на пенсію сприятиме виведенню оплати праці з тіні, оскільки люди будуть зацікавлені в легалізації праці протягом всієї трудової діяльності.