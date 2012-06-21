В Україні до закінчення опалювального сезону призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг переглядатися не будуть. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає прес-служба відомства.
«До закінчення опалювального сезону, до 30 квітня, субсидії не будуть переглядатися. Людина навіть з більшою заробітною платою буде платити той розмір, який їй призначено», — заявив пан Рева.
Він також зазначив, що у зв'язку з підвищенням мінімальних заробітних плат не будуть витрачати на комунальні платежі всі зароблені гроші, оскільки субсидії будуть розраховуватися за спеціальною формулою.
«Якщо сім'ї додадуть, умовно кажучи, 500-600 гривень, то сім'я доплатить за житлово-комунальні послуги з цієї суми теж певний відсоток, десь 100-120, до 150 гривень. Так, щоб всі 600 гривень, які додали, сім'я віддала за житлово-комунальні послуги, такого не буде», - додав пан Рева.