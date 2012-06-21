Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв’ю ресурсу «Цензор.нет», розповідаючи про пенсійну реформу для військовослужбовців.

«У нас нині діє закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби і деяких інших осіб». Цей закон був ухвалений в1992 році. На яких умовах? На території України залишилося 700-тисячне угрупування радянських військ і стало питання, що з ним робити. Ситуація була невизначеною, що може статися – показали події навколо Чорноморського флоту. Уявляєте, які були б наслідки якби усе угрупування раптом вийшло з підпорядкування урядуУкраїни і Президента? Природно, треба було армію скорочувати. І одним з елементів, який сприяв швидкому скороченню кількості Збройних Сил, був Пенсійний закон для військовослужбовців. Його норми були розраховані на те, щоб людина якнайшвидше пішла на пенсію і, за великим рахунком, цей закон поставлене завдання виконав. Чисельність армії швидко скорочувалася, тому що служити після 27 років служби сенсу не було.

Беремо офіцера. У нього є 4-5 років військового училища, він з 18 років туди вступив, плюс 27, скільки виходить? 45! 45 років –вільний! Ось і уся система.

Тобто, уся ця система була спрямована на скорочення армії.

І друге. Цей закон був ухвалений в умовах інфляції. 92-й, 93-й роки, це були пікові роки для інфляції в Україні. І виникла проблема. У зв'язку з інфляцією грошове забезпечення діючих офіцерів переглядалося практично щомісяця.

Також в цьому законі була прив'язка–тільки-но підвищуємо посадові оклади або грошове забезпечення діючих військовослужбовців, автоматично перераховуються пенсії військовим пенсіонерам. Причому за тими посадами, які вони займали до звільнення зі служби. І цей механізм працював в умовах галопуючої інфляції.

Він припинив працювати в 96-му році – коли ввели гривню, інфляція знизилася з 10 тисяч до 10 %, і з цього часу норми закону про перерахунок пенсій практично померли. Запитайте у військових, коли востаннє їм проводили перерахунок пенсій? Отже, до чого призвів цей закон? До заморожування структури грошового забезпечення військовослужбовців, адже щоразу розумів, що якщо підвищувати їм грошове утримання, автоматично треба шукати гроші на підвищення пенсій.

Щоб не підвищувати пенсії військовим пенсіонерам, придумувалися різні

схеми. Так, посадовий оклад, доплати за звання, за вислугу років залишалися стабільними, але додаткові надбавки, які не входять у грошове забезпечення для розрахунку пенсій, збільшувалися з року в рік. А періодично, коли обурювалися військові пенсіонери, їм додавали по 300-500 грн до їх пенсії, але повноцінного перерахунку за 22 роки не було. І не тому що не було доброї волі уряду. Норма закону, яка передбачала автоматичнее підвищення пенсій у зв'язку зі збільшенням грошового забезпечення, була мертвою з 96-го року.

Ніяких фінансових ресурсів для її реалізації у держави просто не було ні в 96-му, ні в 2006-му, ні в 2016-му, повірте мені, і в 2026-му теж не буде. Ну, а сьогодні у нас реформуються Збройні Сили, інші силові відомства. Не можна ж з тими посадовими окладами, які у нас є, входити в новее життя. І Міністерство оборони абсолютно правильно розробило 704-у постанову і винесло на обговорення уряду. Але сказавши "А", треба говорити і "Б". Створюючи нову систему грошового забезпечення військовослужбовців, ми повинні змінити і систему їхнього пенсійного забезпечення.

Як це зробити? Перейти на страховий принцип. До речі, впровадження страхового принципу пенсійного забезпечення військовослужбовців почалося з 2007 року, коли нарахування пенсій передали від силових відомств до Пенсійного фондуУкраїни. Потім, в 2011 році, держава почала платити в ПФ Єдиний соціальний внесок за військових. А з травня 2016 року введена повна персоніфікація, тобто, в ПФУ робиться облік внесків по кожному військовослужбовцеві. І по суті, нам залишилося зробити останній крок –перейти на формульний розрахунок пенсій і ввести їх автоматичний перерахунок, що ми і пропонуємо.

Усі принципи страхової пенсії вже реалізовані у рамках зміни в 2007 році. Залишилося головне – перейти до страхового нарахування пенсій військовослужбоцям, підкреслив міністр.