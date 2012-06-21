Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко забив м'яч у матчі 7-го туру німецької Бундесліги з «Аугсбургом». Відео з'явилося на YouTube-каналі ТНТ Official 2.
Ярмоленко відзначився на 4-й хвилині зустрічі, записавши на свій рахунок перший гол за «Боруссію» в Бундеслізі. Зустріч завершилася перемогою дортмундців з рахунком 2: 1. Вирішальний м'яч з передачі Ярмоленка забив Шінджі Кагава.
ДОВІДКА «УК»
Андрій Ярмоленко перейшов у «Боруссію» з київського «Динамо» в кінці серпня 2017 року. Українець підписав з дортмундцями чотирирічний контракт. Передбачувана сума трансферу склала 25 мільйонів євро.