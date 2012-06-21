Історія з переслідуванням опозиціонера Олексія Навального та агресивна політика Кремля щодо України істотно затьмарюють відносини Європи та Росії. Але навіть за таких обставин необхідно зберігати майданчик для діалогу. Про це під час відеовиступу на весняній сесії ПАРЄ заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона звернулася до депутатів як очільниця країни, що головує у Раді Європи: «У нас багато конфліктів з Росією. Але я залишаюся тією людиною, яка весь час говорить: ми маємо розмовляти одне з одним. Ми маємо продовжувати діалог».

Польський депутат голова політичної групи «Європейської народної партії» в ПАРЄ Александер Почей запитав у канцлера, чому Німеччина продовжує реалізовувати проєкт із будівництва газогону «Північний пототік-2» і «не говорить з Росією в один голос з усією Європою». Ангела Меркель відповіла, що ФРН завжди виступала за те, аби Україна зберігала роль країни-транзитера газу до ЄС.

«Знаю, що довкола «Північного потоку-2» існує чимало суперечливих поглядів, зокрема знаю ставлення багатьох європейських країн. Але я хотіла б наголосити, що газ, який ще не пішов «Північним потоком-2», але йде «Північним потоком-1», нічим не гірший за газ, який йде через Україну, і газ, який йде з Росії через Туреччину», — пояснила Меркель.

За її словами, оскільки багато хто бачить це питання інакше, довкола «Північного потоку-2» розгорнулася політична боротьба і дискусія, «як далеко ми маємо заходити у питаннях торгівлі з Росією, зокрема в енергетиці. І тут Німеччина виступила за будівництво «Північного потоку-2».

Ангела Меркель зауважила, що у Берліні стурбовані станом здоров’я і подальшою долею Навального й «намагаються застосувати важелі тиску» на російську владу в цих питаннях. Вона нагадала, що Євросоюз запровадив санкції проти Росії у зв’язку зі справою Навального, анексією Криму та участю РФ у конфлікті на Донбасі. На її думку, це слугує виявом європейської єдності у ставленні до політики російської влади.

Український депутат Олексій Гончаренко від групи консерваторів попросив Ангелу Меркель відповісти «так» або «ні» на запитання, чи вважає вона Володимира Путіна вбивцею. І хоч головуючий на сесії президент ПАРЄ Рік Дамс зробив із цього приводу зауваження і попросив Олексія Гончаренка утриматися від образ у сесійній залі, канцлер на це запитання все-таки відповіла. «Щодо Володимира Путіна скажу так: коли йдеться про критику на його адресу, я її не приховую і висловлюю в особистих розмовах», — сказала Ангела Меркель, додавши, що критикує російського президента із приводу дотримання прав людини в Росії.