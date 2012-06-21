Канцлер ФРН Ангела Меркель упевнена, що контракт на газовий транзит для України після 2024 року буде продовжений, а також у тому, що угода між Берліном і Вашингтоном щодо «Північного потоку 2» є доброю для України.

Про це вона заявила під час брифінгу для преси 22 липня, повідомляє Укрінформ.

«Я задоволена, що нам це на даному етапі вдалося», – заявила Меркель про оприлюднену напередодні німецько-американську домовленість щодо «Північного потоку 2».

Наразі, за її словами, стоїть кілька завдань, зокрема, як досягнути того, щоб угода про транзит підписувалася для України на довший термін, як допомогти та підтримати Україну в процесі трансформації енергозабезпечення, як можна через реверс долучити Україну до європейської газової системи.

Меркель упевнена, що у 2024 році вдасться продовжити контракт на транзит газу територією України. Вона згадала, як важко проходив процес переговорів у 2019 році, але врешті-решт завершився підписанням документа. «Я виходжу з того, що й наступний також вдасться укласти», – сказала політик, додавши, що цим опікуватиметься вже її наступник.

На запитання, чи буде означати відмова Москви продовжувати транзитний контракт достатньою умовою для запровадження санкцій, як домовилися ФРН і США, Меркель відповідати відмовилась як на суто гіпотетичний.

Меркель відповіла при цьому категоричним «ні» на запитання, чи вважає вона Росію більш важливим для Німеччини партнером, ніж Україна та Польща. «Зовсім ні. Йдеться не про те, а про те, щоб знайти компромісні шляхи щодо проєкту, щодо якого існують різні політичні оцінки різних країн», – підкреслила вона та особливо наголосила на тому, що в угоді засвідчена підтримка України та правильно визначені фокуси. «З моєї точки зору, в цьому аспекті ця Спільна декларація є доброю також і для України», – додала канцлер.

Політик визнала, що домовленість з урядом США не «цементує» (не закріплює) розбіжності, але також і не долає їх усі. «Це добрий крок, який також потребував готовності до компромісів з обох боків. З іншого боку, не всі розбіжності вдалося подолати… Розбіжності залишаються, ми це вчора бачили і по реакціях», – зауважила вона.

Канцлер назвала домовленість спробою визначити певні умови, які мають бути виконані. Саме для німецької сторони, за її словами, дуже важливим є те, щоб Україна залишалась країною-транзитером, «що енергія не повинна використовуватися з метою поставити Україну в складну ситуацію».

Серед інструментів впливу політик назвала всілякі погодження, третій енергетичний пакет ЄС тощо. «У нас є, звісно, можливості, які я не хотіла б задіювати, але які ми завжди можемо запровадити у зв’язку з Кримом або Донецьком і Луганськом, – санкції. Ми не без жодних ресурсів щось зробити», – сказала Меркель. Вона додала, що «російська сторона обіцяла не використовувати газ як зброю». Це є обіцянка, якій доводиться вірити, «але це не означає, що ми цілком беззахисні», підкреслила канцлер.

Говорячи про негативну реакцію Конгресу США, глава уряду ФРН підкреслила, що текст узгоджений з американським урядом, американський Конгрес – незалежна інституція. «Мої домовленості з іншими країнами також не ведуть автоматично до того, що всі депутати Бундестагу кажуть, що це добре», – зауважила вона.

Як повідомлялось, напередодні уряди США і ФРН оприлюднили Спільну декларацію, в якій виклали позицію щодо завершення будівництва газопроводу та кроків, які можуть бути вжиті в разі використання Росією газу як зброї, а також кроки з підтримки розвитку зеленої енергетики України. Документ уже викликав багато критики, в тому числі з боку України.