«Урядовий кур’єр» знайомить вас з особливостями вивчення англійської онлайн і можливостями, які надають такі курси для максимально швидкого вдосконалення розмовної мови.

Англійська онлайн ─ як розвинути розмовну мову

За останній рік онлайн - курси стали звичайною практикою. Однак люди, які хочуть досконало вивчити англійську мову, чомусь намагаються уникнути онлайн - навчання на користь класичного відвідування мовної школи. Вони побоюються, що в онлайн режимі не зможуть приділити час усному мовленню, а тому весь витрачений час зведеться нанівець – навчитися розмовляти англійською так і не вийде. Чи дійсно навчання через інтернет не приносить користі людям, які хочуть заговорити іноземною мовою? Тому з’ясуємо про особливості вивчення англійської онлайн на прикладі мовної школи Green Forest, докладніше про яку можна дізнатися на її офіційному сайті greenforest.com.ua.

Що роблять студенти на заняттях з англійської онлайн?

Як розповідають викладачі онлайн - шкіл з вивчення англійської та студенти, які вже встигли скористатися подібними курсами, заняття в таких школах цілком і повністю присвячуються усній розмові. Адже саме комунікативна методика викладання англійської найкраще підходить для занять через інтернет, коли викладач і студенти можуть бачити один одного тільки на екрані комп'ютера.

Тому, якби в реальній школі студент міг би виконати завдання в зошиті і показати його викладачеві, то під час онлайн - навчання будь-який запис із зошита все одно доводиться озвучувати в голос. Подібний підхід допомагає студентам дуже швидко адаптуватися, подолати страх спілкуватися іноземною мовою та ймовірність зробити помилку. Допомагає і те, що в групі з вивчення англійської онлайн займається кілька людей і вони також допускають помилки. А потім вся група вчиться на помилках один одного. Це дає свій ефект. Студенти запам’ятовують помилки інших, і більше їх не роблять.

Якщо ви досі маєте сумнів, що подібний спосіб отримання знань навчить вас вільно розмовляти англійською, радимо спробувати безкоштовне пробне заняття. На ньому ви зможете познайомитися з викладачем і зрозуміти, як відбувається сам процес навчання. Якщо ж вам досі не зрозуміло, як вчити англійську онлайн, більше інформації ви зможете отримати зі статті https://greenforest.com.ua/ua/journal/read/kak-uchit-anglijskij-onlajn.

Де і як ще розвивати розмовну мову, крім мовних курсів?

Спеціальні курси – це ідеальна можливість навчитися розмовляти іноземною мовою. Адже крім широкого кола спілкування, ви отримуєте досвідченого наставника, який познайомить вас з новою лексикою, доступно розтлумачить граматику і виправить помилки. Але щоб закріпити знання, отримані на заняттях, відвідування курсів замало. Тому рекомендуємо практикувати усне мовлення й іншими методами:

♦English club. Це спеціальний захід, на якому збираються люди з метою попрактикуватися в спілкуванні англійською. Проводяться онлайн та офлайн.

♦ Соціальні мережі. Додавайте в друзі людей з інших країн і спілкуйтеся з ним на цікаві та корисні теми.

♦Пісні. Слухайте музику англійською та повторюйте за співаками – це допоможе не тільки швидко навчитися розмовляти новою мовою, а й відточити правильну вимову.

Удачі в вивченні мов!

Олена МАКСИМЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»