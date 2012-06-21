Англійська онлайн або Як мотивувати співробітників вчити мову

Хороший співробітник компанії – це той, хто пропрацював у ній багато років і проявив свої фахові навички тільки з найкращого боку. І ще він обов'язково повинен знати англійську. Але що робити, якщо це дві різні людини? Найпопулярніше рішення – це корпоративні курси для співробітників, на яких вони можуть вивчати англійську онлайн. Чому саме корпоративні курси, і чому онлайн – розповідаємо в цій статті.

Англійська онлайн на корпоративних курсах

Найголовніша перевага корпоративних курсів – це можливість заощадити і залучити до занять усіх співробітників компанії. Так ви точно знатимете, що кожен працівник займається самовдосконаленням, скоро зможе опанувати новими навичками, виконуватиме складні завдання, приносячи користь вашому бізнесу.

Якщо взяти, наприклад, школу корпоративної англійської Yappi Corporate yappicorp.com.ua, яка пропонує вивчення англійської онлайн, то вона насамперед пропонує вивчати вузькоспеціалізовану мову. Тобто, викладач допоможе співробітникам вивчити ту лексику, яка їм в першу чергу необхідна для роботи – в сфері фінансів, банкінгу, медицини, юриспруденції, торгових перевезень тощо. Безпосередньо на заняттях фахівці компанії зможуть займатися складанням контрактів, презентацій і важливої документації. І все це англійською мовою.

Відзначимо, що якщо ваш персонал відвідуватиме онлайн английську, а не звичайні курси, це аж ніяк не вплине на ефективність прогресу у їх навчанні. Адже онлайн-формат відрізняється від звичайного лише тим, що всі студенти комунікують з викладачем через інтернет. В іншому ж це звичайне заняття з вивчення мови, яке також має низку переваг:

♦ працівники не пропускатимуть заняття, навіть якщо поїдуть у відрядження, оскільки зможуть підключитися через інтернет;



♦ вони отримають доступ до навчальних матеріалів, які розглядали на занятті;



♦ до навчання зможуть підключитися і ті працівники, хто працює дистанційно або живе в інших містах;



♦ віртуальні заняття зазвичай коштують набагато дешевше, ніж звичайні корпоративні курси.

Також онлайн-навчання акцентує увагу на усному спілкуванні і розвитку комунікативних навичок студентів. Воно допомагає дуже швидко подолати мовний бар'єр і страх розмовляти іноземною мовою.

Як проконтролювати, що співробітники дійсно вчаться

Ще одна перевага мовних онлайн-курсів – це можливість контролювати кожне заняття. Як керівник компанії, ви також матимете змогу отримати доступ до кабінету заняття і спостерігати за тим, як вчиться кожен працівник, які в нього успіхи та рівень засвоєння матеріалу. Ваша присутність може стати додатковим мотивуючим фактором і змусити фахівців добросовісніше ставитися до навчання.

Але контролювати важливо не тільки співробітників, але і викладача. Ви зможете дізнатися, який саме матеріал він викладає і чи відповідає заняття обумовленому плану. За бажанням, ви можете самі визначати чи коригувати зміст курсу.

Лариса ПОНИЧ

для «Урядового кур’єра»