Англійська онлайн: вчити можна легко і продуктивно. Щоб добре розвивати навички сприйняття іноземної мови на слух, варто дотримуватися кількох простих порад

Вчимо англійську онлайн: як легко навчитися розуміти іноземців

Успіх у вивченні англійської мови часто залежить від правильно обраної мовної школи і викладача. Звичайно, ви можете і самі вчити англійську онлайн, але для цього потрібна надвисока самоорганізація і партнер для спілкування. Щоб відразу практикувати мову все ж краще підійдуть групові заняття. Так ви швидше навчитеся розуміти співрозмовника і висловлювати свою думку.

Для того, щоб не помилитися з вибором онлайн-курсів, варто звернути увагу на рейтинг шкіл англійської.

Вибравши школу, налаштуйтеся на активне і систематичне вивчення англійської. Щоб легко сприймати мовлення іноземця, американця чи британця, або людини з китайським або індійським акцентом, потрібно багато працювати. Займаючись онлайн в одній зі шкіл англійської, ви отримаєте суттєву базу знань, яку варто постійно тренувати.

Вивчаючи англійську онлайн, не намагайтеся перевести кожне слово на рідну мову

Найпоширенішою помилкою при вивченні англійської є дослівний переклад.

Переглядаючи онлайн відео, фільми або слухаючи подкасти, студенти мовних курсів намагаються перекласти кожне слово і зупиняються на кожному новому. Така методика дуже втомлює і вимагає великої концентрації.

Синхронний перекладач – одна з найскладніших професій, зазвичай професіонали не працюють довше декількох годин на день. Намагаючись перекласти дослівно весь текст, ви можете втратити сенс і швидко втомитися. Спробуйте просто зрозуміти, про що йде мова, не концентруючись на кожному окремому слові.

Розслабтеся і вчіть англійську онлайн без стресу

Онлайн навчання англійської – один з найменш стресових способів вивчити іноземну мову. Ви самі влаштовуєте комфортні умови, в яких буде зручно займатися. Але часто студенти, почувши занадто складний текст, починають панікувати і переживати, що вони нічого не розуміють: темп занадто швидкий, нові слова або незрозумілий акцент. В даному випадку працює теж саме правило, що і в попередньому. Фокусуючись на тому, що вам складно розуміти мову, ви не фокусуєтесь на самому змісті. Мозок зайнятий аналізом, чому ви не можете зрозуміти, про що йде мова, замість того, щоб зрозуміти приблизний зміст і в контексті зрозуміти нові слова.

Коли ви чуєте незрозумілу пісню або подкаст, спробуйте сфокусуватися саме на словах, які відомі. Фокусуючись на знайомих елементах, вам буде легше зрозуміти контекст і зміст тексту.

Кожен день слухайте щось нове англійською онлайн

Займаючись на онлайн курсах англійської згодом вам буде дуже легко розуміти викладача й одногрупників, але на практиці в реальних ситуаціях може бути зовсім не так просто. Щоб уникнути незручних моментів, коли ви нічого не зрозуміли через акцент, сленг або швидкий темп розмови, візьміть за правило щодня слухати онлайн різні типи мовлення.

Розробіть графік, за яким будете практикуватися. Наприклад, в понеділок слухати канадське ТВ-шоу, у вівторок – американський ситком, в середу – ТеdX з виступами людей з різних країн, у четвер – уривок з британського фільму, а в п'ятницю – англомовні пісні. Що більше ви будете тренуватися, то кращим буде результат.