У цій публікації розповімо, як швидко розпочати вчити англійську онлайн і як краще підібрати мовну школу в Києві. Корисні поради та посилання на сайти з рейтингами і відгуками студентів.

Англійська онлайн: як знайти школу мов у Києві

Здавалося б, що тут складного – вводиш у пошуковий рядок «англійська онлайн» і відразу ж отримуєш посилання на потрібний курс. Але ось таких подібних курсів в інтернеті з'явилося настільки багато, що вибрати серед них найефективніший не так вже й просто. Якщо ви все ж хочете почати своє навчання, пропонуємо кілька порад, які допоможуть вам знайти найкращі курси для вивчення англійської мови в форматі онлайн.

Порівняйте рейтинг шкіл, які пропонують вивчати англійську онлайн

Якщо ви хочете вчитися в кращій мовній школі – вибирайте ту, яка лідирує в рейтингу. Для цієї мети пропонуємо використовувати онлайн-агрегатори мовних курсів. Одним із прикладів таких агрегаторів курсів з англійської онлайн є Englisher, знайти який ви можете за посиланням englisher.com.ua. На цьому сайті ви зможете відфільтрувати школи по містах, а також вибрати тільки ті навчальні заклади, які пропонують вивчати мову онлайн.

Як формується рейтинг на подібних агрегаторах?

Його формують студенти, які навчалися на представлених курсах англійської мови. Вони можуть виставляти школам оцінки, а також залишати коментарі. Також на рейтинг впливає кількість запитів про конкретну мовну школу в пошукових системах.

Якщо вас цікавить англійська онлайн в Києві, сайти-агрегатори також допоможуть знайти курс з найбільш доступною вартістю. Тільки врахуйте, що практично всі навчальні заклади виставляють ціну за семестр, тоді як тривалість семестрів може істотно відрізнятися. Наприклад, вас може спокусити ціна в 1000 гривень за семестр, але потім з’ясується, що семестр триває всього один місяць. У той же час конкуренти можуть виставити ціну в 4500 гривень за семестр, який складається з шести місяців. Зрозуміло, що більш вигідним буде другий варіант за 4500 гривень.

Вивчіть графік школи та інші важливі деталі

Крім вартості та рейтингу, важливу роль відіграє графік навчання. Якщо ви можете вчитися тільки ввечері – вибирайте варіант з вечірніми заняттями. Також враховуйте, скільки занять проводиться протягом тижня і чи підійде така кількість особисто вам. Не забувайте, що навіть при навчанні онлайн на заняття необхідно виділяти час, і не слід об'єднувати його з приготуванням їжі або прибиранням квартири. Якщо ви хочете отримати якісні знання – потрібно присвячувати час тільки для вивчення англійської мови.

Крім графіка приділіть увагу наступним важливим факторам:

♦ Розмір групи. Хоча на мовних заняттях у форматі онлайн ви не будете особисто контактувати з людьми, їх кількість все одно впливає на якість засвоєння матеріалу. Чим менше людей у групі – тим більше уваги викладач зможе приділити особисто вам і вашому вмінню спілкуватися англійською.

♦ Наявність домашніх завдань. Якщо у вас немає часу на виконання домашніх завдань – краще вибрати такий курс, що не передбачає їх присутність у навчальному процесі.

♦ Методика викладання. Детальніше ознайомитися з методикою можна на пробному уроці.

Єлизавета ШПАК,

для «Урядового кур’єра»

