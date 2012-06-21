Під час низки досліджень американські і британські вчені дійшли висновку про те, що три чверті населення Землі зіткнуться зі смертельно небезпечною спекою до кінця XXI століття.
Дослідники проаналізували температурні показники більш ніж у 1900 точках світу і зробили висновок, що аномально спекотна погода збережеться.
Цикл не закінчиться багато десятиліть.
Про це пишеNature Climate Change.
«Список можливих варіантів розвитку подій у майбутньому постійно скорочується. Якщо говорити про хвилі спеки, то тепер у нас є вибір між жахливими і дуже жахливими сценаріями. Багато людей сьогодні вмирають від подібних періодів аномальної спеки, і навіть боротьба зі зміною клімату не позбавить нас того, що кількість її жертв у майбутньому зросте», – розповідаєКаміло Мораз університету Гаваїв у Маноа.
Згідно з розрахунками спеціалістів, через 80 років температура на Землі буде настільки висока, що в багатьох людей розвинуться хронічні недуги і почнеться дефіцит питної води.
У підсумку – глобальне вимирання.
Вчені також заявили про те, що до 2100 року три людини з чотирьох будуть страждати від смертельно небезпечноїспеки, якщо людство не зменшить викиди вуглекислого газу, повідомляєNational Geographic.
Більш того, навіть якщо показники викидів СО2зменшаться, до кінця сторіччя смертельно небезпечна спека буде загрожувати кожній другій людині протягом 20 днів у році.