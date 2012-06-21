Перше засідання робочої групи з роботи антирейдерських аграрних штабів провів перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
«Нам треба якомога краще координувати роботу оперативних штабів у всіх регіонах України, налагодити взаємодію центральних і місцевих органів для захисту фермерів. Коли аграрії потерпають від бандитів, які зазіхають на їхню землю та врожай, швидкість і якість реагування — це найважливіше», — наголосив урядовець.
Формування робочої групи дасть змогу оперативно обмінюватися інформацією з регіонів, координувати дії міністерств, правоохоронних органів та аграрних асоціацій на захист фермерів.
«Я дякую Міністерству юстиції за цю ініціативу, адже фермери часто не обізнані з юридичними тонкощами, чим і користуються бандити. Тому безоплатні юридичні поради й правова допомога аграріям незамінні для їхнього захисту. Важливо також забезпечити належне реагування правоохоронних органів, адже переважно це не просто захоплення, а бандитизм», — цитує прес-служба Мінекономрозвитку слова Степана Кубіва, який додає, що слід якнайширше інформувати населення в регіонах про існування антирейдерських штабів на базі облдержадміністрацій.
«Антирейдерські штаби, включаючи мобільні групи, працюють в усіх областях і вже прийняли близько 3000 осіб. Адреси інших пунктів можна знайти на сторінці Мін’юсту. Люди мають дізнатися, що це реальна і безоплатна допомога уряду, якою вони можуть скористатися максимально близько від дому. Для цього слід вибудувати якісну комунікацію по всій Україні, щоб у найменшому селі фермер знав, куди звертатися по допомогу і що він її отримає у найкращій якості», — наголосив Степан Кубів.
За результатами засідання робочої групи правоохоронні органи й органи державної влади отримали доручення посилити відповідальність за незаконні рейдерські дії щодо фермерів, а також кілька доручень для пришвидшення і збільшення ефективності реагування на випадки незаконних або бандитських рейдерських дій.
Адреси пунктів правової антирейдерської допомоги аграріям дивіться на сторінці Міністерства юстиції за посиланням http://bit.ly/2w9fOZ8.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»