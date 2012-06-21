Наприкінці минулого року система відеоспостереження несподівано отримала завдання від начальника головного управління Національної поліції України в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна ретельно відстежити маршрут автомобіля Маріупольського міського голови Вадима Бойченка. А коли впоралися із цим завданням, довелося за номерним знаком спостерігати за іншим автомобілем, а потім на одному з приміських блокпостів безпомилково виявити «порушника», що намагався втекти. Ці та інші можливості «всевидячого ока» (приміром, аналізувати обличчя людини й розпізнавати підозрюваного, що перебуває у розшуку) були продемонстровані під час відкриття у Маріуполі найпершої в Україні сучасної системи відеоспостереження — єдиного інноваційного аналітичного центру, що дасть змогу правоохоронцям значно ефективніше дбати про безпеку мешканців прифронтового міста. Адже «розумні камери» здатні розпізнавати не тільки обличчя людей чи марку, колір та номер автомобілів, а й реагувати і фіксувати постріли та вибухи, від яких часто відхрещуються проросійські незаконні збройні формування. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, встановлення камер спостереження має насамперед превентивне значення і водночас обов’язково сприятиме зниженню рівня злочинності в Маріуполі. «Нехай кожен, хто наважиться порушити закон, знає, що у нас є інструмент і можливість оперативно його знайти і затримати»,— зазначив в міністр.
Інноваційну систему спостереження обслуговують одночасно вісім диспетчерів та 22 оператори, які координують виїзд поліцейських патрулів у потрібне місце. І не випадково, що цей проект почали реалізовувати саме в Маріуполі, адже «розумні камери» й надалі встановлюватимуть передусім на прифронтових територіях, аби знизити рівень злочинності та запобігти терористичним актам. Передбачено, що в майбутньому на Донеччині допомагатимуть правоохоронцям близько 120 таких камер.