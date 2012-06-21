Учора в морському торговому порту «Южний» розпочато розвантаження третього балкера — судна Panamax SBI Reggae з вугіллям, яке прибуло із ПАР під прапором Ліберії. Це вже третя партія вугілля марки «А» з Південно-Африканської Республіки. 75 тисяч тонн антрациту планують розвантажити за дві доби, повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу ДП «МТП «Южний». Як зазначає в.о. директора порту Віталій Жуковський, держпідприємство вже відправило на вітчизняні ТЕС понад 150 тисяч тонн вугілля.
Розвантаження попередніх двох суден тривало 4,5 доби, а відправку 2100 вагонів з антрацитом енергетики виконали за 22 дні. Виробниче обладнання, портальні крани Tukan працюють на номінальних швидкостях і за графіком, залізничники вчасно надають необхідну кількість вагонів. Схема розвантаження працює, як швейцарський годинник. Panamax SBI Reggae за характеристиками не відрізняється від попередніх суден, тому всі роботи буде виконано за графіком, — переконані в керівництві порту «Южний».