Волоські горіхи підсилюють відчуття ситості і запобігають переїданню.
Такий висновок зробили ізраїльські вчені, повідомляє 24 канал.
Учасниками дослідження стали десять добровольців із зайвою вагою, які п'ять днів поспіль вживали в їжу певну кількість волоських горіхів.
Учасників розділили на дві групи. Одні отримували
У результаті науковці з’ясували, що вживання волоських горіхів допомагає людям з зайвою вагою рідше робити вибір на користь висококалорійної їжі.
Добровольці ж, які споживали горіхи зазначали, що їм було легше контролювати апетит. Також науковці з’ясували, що споживання горіхів спонукає людей до більш здорового харчування.