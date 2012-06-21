Агентство Bloomberg повідомляє, що Apple збирається зробити iPhone з лазерною 3D-камерою в 2020 році. Датчики з фіксації зображень розпізнаватимуть об'єкти з відстані п'яти метрів, а не 50 сантиметрів, як зараз. Новинка розширить можливості технології доповненої реальності. Зараз Apple домовляється з Sony про випробування обладнання зі збільшеними можливостями. Лазер задіють для розпізнавання осіб на відстанях в декілька метрів. Існуюча зараз точкова корекція не дає хороших результатів при видаленні на 50 сантиметрів і більше.
Apple збирається оновити iPhone XS, XS Max і XR в цьому році. За відомостями Bloomberg, гаджети отримають потрійні камери. Це розширить огляд пристроїв і збільшить можливості користувачів, які люблять робити фото. У функції Live Photos з'являться поліпшення. Вона дозволяє додавати до знімків фрагменти. Оновлення збільшить їх тривалість до шести секунд.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»