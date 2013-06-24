Уряд вніс зміни до мінімальної площі аптек та аптечних пунктів, що розташовуються у сільській місцевості. Таке рішення підвищить доступність лікарських засобів для населення та дозволяє відкривати нові аптечні пункти у сільській місцевості зі спрощеними вимогами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, загальна мінімальна площа аптек відтепер становить:

у селищах - не менше ніж 30 кв. метрів (площа торговельного залу — не менше ніж 13,5 кв. метрів);

у селі - не менше ніж 18 кв. метрів (площа торговельного залу — не менше ніж 6 кв. метрів).

Наразі лише в 11% сіл України працюють аптечні пункти. Загалом йдеться про 5 700 аптек, які працюють у селах та селищах. Натомість залишається понад 20 000 сіл та селищ, які досі не мають аптечних пунктів. Такі умови суттєво ускладнюють доступ населення до лікарських засобів.

Нагадаємо, 4 серпня Уряд ухвалив постанову, якою дозволив створювати мобільні аптечні пункти. Це можуть робити суб’єкти господарювання, які мають ліцензії з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.