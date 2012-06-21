Дивовижні, хоч і цілком логічні речі, відбуваються у сьогоденні: торік вперше пробна партія вінницьких яблук проклала шлях на Схід, а цього року вперше аравійські інвестори вкладуть свої знання і кошти у вінницьке сонце.
Так, департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації завершив процедуру надання в оренду 110 гектарів земель промисловості переможцеві обласного конкурсу на кращий інвестиційний проект у сфері альтернативних джерел енергії, яким стала група компаній принца Саудівської Аравії Абдуллібін Ялаві Аль Сауд, члена Саудівської королівської сім’ї. У реалізацію проекту буде вкладено щонайменше 30 мільйонів євро, що дасть можливість генерувати 30 мВт екологічно чистої електроенергії, а також створити майже сотню робочих місць. Тому голова облдержадміністрації Валерій Коровій залюбки підписав розпорядження про надання ТОВ «Поларіснет» в оренду строком на 25 років відповідних земельних ділянок у Піщанському і Чечельницькому районах. Ідеться не просто про відведення землі під інвестиційний проект. Це повернення в роботу «застовпованих» попередніми керівниками площ під щось своє. Як тут не сказати комплімент теперішній обласній владі. А й справді, про інтереси громади вона дбає і найперше тієї, в яку входять інвестиції. Два відсотки інвестованих коштів буде спрямовано на вирішення соціальних питань в населених пунктах, які прилягають до місця будівництва сонячної електростанції. До того ж, за умовами конкурсу інвестор створить супутню інженерну інфраструктуру, яка може бути передана на баланс місцевих громад.
Одне слово, вінницьке сонце хоч далеко не найтепліше, але в цій «зеленій» енергетиці саме Вінниччина найкраща в Україні. Це буде 29 сонячна електростанція в області.