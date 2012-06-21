Рішення Стокгольмського арбітражу за позовом НАК «Наф тогаз України» проти російського «Газпрому» щодо контракту на поставку газу Президент Петро Порошенко вважає переможним. Це нарешті сприяло відновленню справедливості й дало змогу захистити інтереси України в енергетичній сфері.
«Наші спільні дії та зусилля — і команди НАК, і юридичних представників, і команди МЗС, яка надавала неоціненну допомогу, й Адміністрації Президента, й уряду, — сьогодні дали нам змогу вийти на цей результат. Вітаю з цим вас і весь український народ, що нарешті маємо захищені інтереси держави, принаймні у надзвичайно важливій енергетичній сфері», — наголосив глава держави під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль і головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим.
«Можу констатувати, що це наша переконлива перемога у захисті інтересів України», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. Це стало можливим завдяки тому, що українська команда з перших днів обрала позицію переконливої аргументації у Стокгольмському суді щодо захисту інтересів України, яка мала дуже міцне юридичне підґрунтя.
«Перше — це несправедливість і не ринковість принципу «бери або плати», — констатував Президент, зауваживши, що такий пункт було відображено в українському контракті, але він відрізнявся від принципів, зафіксованих у інших європейських контрактах.
«Друга позиція, яку вважаю важливою, — це те, що нарешті газ має перестати бути інструментом політичного тиску на Україну і джерелом корупційних оборудок для представників колишньої української влади. Нарешті ціна на газ формується за ринковим принципом, і це також наше безумовне досягнення», — наголосив Президент.
Андрій Коболєв подякував главі держави за підтримку, наголосивши на важливості завершення справи в частині постачання газу остаточними розрахунками. За його прогнозом, цей процес триватиме близько трьох місяців. Крім того, фахівець підкреслив важливість рішення арбітражу про ануляцію вимоги «Газпрому» компенсувати понад 40 мільярдів доларів.
Андрій Коболєв повідомив, що НАК «Нафтогаз України» цього року очікує завершення транзитної справи. «Сподіваємося, що зможемо довести свою правоту, і це дасть нам змогу остаточно поставити крапку в питанні приведення відносин між «Нафтогазом» і «Газпромом» до ринкових, справедливих і прозорих», — резюмував очільник вітчизняної компанії.
А Олена Зеркаль дуже високо оцінила роботу юристів та команди НАК «Нафтогаз України» у цій виграшній для України справі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»