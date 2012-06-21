Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Археолог Мате Паріца, професор Задарського університету, при вивченні супутникових знімків узбережжя Хорватії виявив дивні об'єкти, які при найближчому розгляді виявилися залишками невідомого стародавнього поселення.

Як повідомляє Reuters, щось незвичайне археолог помітив, коли вивчав зроблені супутником знімки. Вони знаходяться у відкритому доступі. Увагу професора Паріци привернула велика мілководна ділянка на морському дні, що виступає зі східного берега острова Корчула біля узбережжя Хорватії.

«Я подумав: може це щось природне, а може, й ні», – зізнався Мате Паріца.

Знімок настільки зацікавив фахівця, що він вирішив особисто оглянути інтригуючу ділянку. Разом з колегою Паріца обстежив її. В результаті археологи прийшли до висновку, що на дні моря знаходяться залишки поселення епохи неоліту.

За попередніми оцінками, воно було побудовано близько 4500 року до нашої ери. Також встановлено, що поселення було зведено на невеликій ділянці, який був з'єднаний з головним островом вузькою смужкою суші.

При зануренні під воду археологи виявили залишки кам'яних стін, що оточували поселення, а також інструменти та інші предмети, якими користувалися стародавні жителі. Зокрема, були знайдені керамічні вироби та крем'яні ножі.

«Наразі нам невідомо про подібну знахідку будь де ще на землі, коли неолітичне поселення збудували на острівці, з'єднаному з більшим островом вузькою смугою землі», – каже Марта Калебота, хранитель археологічної колекції в міському музеї Корчули.

За її словами, місце розташування знайденого поселення було дуже незвичайним. Паріца додає, що ніхто не очікував знайти поселення під водою. Досі рідкісні знахідки епохи неоліту в основному робилися в місцевих печерах.

«На щастя, цей район, на відміну від більшої частини Середземного моря, захищений від великих хвиль, так як багато островів захищають узбережжя, – каже Паріца. – Цей фактор, безумовно, допоміг зберегти це місце від природного руйнування».