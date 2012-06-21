Знахідка допомогла встановити, що вино в Італії вживали як мінімум на дві тисячі років раніше, як вважали досі.
Група вчених з університету Південної Флориди (США) і університету Катанії (Італії) знайшла в печері гори Монте Кроніо в провінції Агрідженто (південно-західне узбережжя Сицилії) ачфори, вік яких датується чотирма тисячоліттям до н. е. Хімічний аналіз залишків з посуду показав сліди натрієвої солі і винної кислоти. Це дозволило дослідникам зробити висновок, що в кераміці тривалий час зберігалося виноградне вино.
Раніше історики вважали, що виноробство на території Італії зародилося в 1300-1100 роках до н. е. «Це створює абсолютно нову картину розвитку суспільства», – заявили вчені.
Нині дослідники проводять аналізи, які дозволять з'ясувати, було вино червоним чи білим. «Дуже рідко можна визначити склад такого залишку, так як потрібно, щоб давня кераміка була викопана без змін. Нам пощастило – сховище в печері було недоторканим », - підкреслив керівник групи доктор Давид Танаса.
Найдавнішим вином в світі на сьогоднішній день вважається рисове вино, знайдене в Китаї. Його вік датується 7 тисячоліттям до н.е.