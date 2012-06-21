Міжнародна група вчених досліджувала знахідку за допомогою комп'ютерної томографії та рентгенографії. Дослідження матеріалів, з яких зроблені складові частини знахідки, показало: протез закріплювали на нозі власниці кілька разів.
Цей протез був ідеально підігнаний під форму ноги покійної дівчини, яка втратила великий палець і приблизно половину правої ступні. Майстер зробив такий протез, в якому жінка могла комфортно ходити і стояти.
Серед технічних ноу-хау майстрів Стародавнього Єгипту виділяють рухливість ортопедичного розширення і конструкцію ременя. Той факт, що протез був зроблений таким копітким чином, вказує на те, що власниця протеза цінувала природний вигляд, естетику і комфорт при носінні, а також була в змозі заплатити за роботу висококваліфікованих фахівців.
На думку вчених, ця знахідка серйозно змінює наші уявлення про давньоєгипетську медицину.
Зараз швейцарські археологи з університету Базеля і їх єгипетські колеги продовжують розкопки в Шейх Абд ель-Курно в надії знайти інші артефакти епохи розквіту Стародавнього Єгипту.