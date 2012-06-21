Археологи заявили про те, що їм вдалося виявити печеру, яка є "літописом" цунамі, що сталися протягом п'яти тисяч років. Про свою знахідку дослідники повідомили в журналі Nature Communications.
Сформована хвильовою активністю прибережних вод L-подібна печера знаходиться на західному узбережжі Суматри, неподалік від міста Банда-Ачех, постраждалого у 2004 році від руйнівного цунамі. Як підкреслюють дослідники, знахідка примітна тим, що це перші сліди доісторичних цунамі, які вдалося виявити на даний момент.
У печері збереглися сліди цунамі, які відбулися 7400-2900 років тому. Середній проміжок між цунамі склав 450 років. Разом з тим, вчені помітили присутність періоду повного спокою довжиною майже дві тисячі років і періоду, коли спостерігалося кілька цунамі за одне століття.