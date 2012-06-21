Третій день поспіль залишається складною обстановка навколо населеного пункту Авдіївка. Починаючи з ранку 29 січня незаконні збройні формування ведуть активні штурмові дії позицій ЗСУ, особливо навколо Донецької фільтрувальної станції, а також промислової зони. Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко. За дві з половиною доби зафіксовано десять штурмових дій з метою заволодіння позиціями Збройних сил України і поліпшення тактичного становища НЗФ ОРДО.
Усі ці атаки ведуть із застосуванням незаконних видів озброєння, заборонених мінськими домовленостями.
«Спільним центром разом із спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ вживаються всі заходи з метою ввести режим тиші, припинити активні дії противника та зупинити використання заборонених мінськими угодами озброєння та військової техніки. Натомість противник далі маневрує силами і засобами, підтягує резерви, нарощує чисельність особового складу на передових позиціях, а також підтягує нові зразки озброєння і військової техніки та збільшує чисельність застосованих боєприпасів», — повідомив Анатолій Петренко.
За словами т.в.о. голови Національної поліції України Вадима Трояна, готується поліцейське підкріплення, яке зможе посилити підрозділи, що несуть службу в обстрілюваному бойовиками місті.
«Оскільки в Авдіївці немає опалення й електроенергії, то ми розгортаємо польові кухні та палатки для обігріву й надання допомоги цивільному населенню. Окрім цього, надаємо дрова для обігріву», — розповів заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади підполковник Олександр Самарський. Він повідомив, що до місцевого населення для надання допомоги направлено групу військовослужбовців бригади. Також військові здійснюють постійну доставку дров для обігріву місцевого населення. «Ми хочемо, щоб люди знали, що вони не будуть кинуті напризволяще, й захисники України нададуть допомогу» — каже Олександр Самарський.
ДОВІДКА «УК»
Під артударами в умовах гуманітарної катастрофи залишаються приблизно 23-25 тисяч людей. З них 524 — діти дошкільного віку, 8900 пенсіонерів, 402 інваліди, понад 320 дітей-сиріт.