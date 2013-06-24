Унаслідок збройної агресії російської федерації в Україні загинула 161 дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у ТелеграміОфіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 4 квітня 2022 року більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. При цьому 161 дитина загинула та 264 поранено», – ідеться у повідомленні.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Наразі, за офіційно встановленими даними, найбільше постраждало дітей у Київській області – 75, Донецькій – 78, Харківській – 59, Чернігівській – 49, Миколаївський – 34, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській –16, Житомирській – 15, у Києві – 16.

Повідомляється, що 2 квітня під час обстрілів російськими загарбниками м. Вугледар Донецької області поранено 9-річну дитину.

3 квітня внаслідок обстрілу Харкова поранення дістали троє дітей.

За даними ОГП, через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.