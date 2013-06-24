Українські захисники Маріуполя виснажили багато російських підрозділів та знизили їхню боєздатність.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії уTвіттері.
«Рішення росії взяти в облогу, а не атакувати маріупольський металургійний завод «Азовсталь», означає, що багато російських підрозділів залишаються закріпленими в місті і не можуть бути передислоковані. Українська оборона Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів та знизила їхню боєздатність», - заявили у відомстві.
Зазначається, що без достатньої матеріально-технічної та бойової підтримки війська рф ще не досягли значного прориву на сході України.
У Міноборони Британії додали, що міністерство оборони росії запропонувало, щоб виплати компенсацій сім'ям загиблих військовослужбовців контролювали військові, а не цивільні чиновники.
«Це, ймовірно, відображає бажання приховати справжні масштаби втрат росії від місцевого населення», - додали у відомстві.
Як повідомлялося, агресія росії спровокувала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомбардують беззбройних жителів, блокують гуманітарну допомогу.
Із заблокованого російськими загарбниками Маріуполя загалом евакуювалися на підконтрольну українській владі територію близько 150 тисяч жителів, залишаються у місті ще близько 120 тисяч.
Маріуполь продовжують боронити бійці полку «Азов», українська морська піхота, мотострілки.