Понад 30 тисяч безробітних залучені до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення». Вони заробили вже 200 млн грн. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Проект «Армія відновлення» працює вже у 18 регіонах, нещодавно до нього долучилась Вінницька область. Загалом до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту залучено вже понад 30 тисяч безробітних, які заробили за здійснення робіт з відбудови 200 млн грн. Лідером серед регіонів в цьому проекті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують понад 5 тисяч безробітних. Цим проектом ми підтримуємо людей, що тимчасово опинились без роботи, адже за виконання суспільно корисних робіт вони отримують від держави оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, а це більше, ніж середня допомога з безробіття тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості», - зазначила Юлія Свириденко.

Серед найбільш активних учасників проекту:

Полтавська область - залучено 5 434 особи;

Харківська область - 5 151 особа;

Донецька область - 3 563 особи;

Київська область - 3 333 осіб;

Чернігівська область - 3 234 особи.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.

Найчастіше безробітних залучають до:

розбору завалів, відновлення житлових будинків, які пошкоджені в результаті бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

роботи в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб, надання соціальних послуг в Пунктах незламності;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт з подолання наслідків паводку та надання послуг постраждалому цивільному населенню;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, проект «Армія відновлення» був запроваджений Урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.