29 вересня у Києві відбувся Перший Міжнародний Форум Оборонних Індустрій (DFNC1), що обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем. Форум спільно організували три міністерства: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ. Про це повідомляє Урядовий портал.

В Україні подія такого масштабу відбулася вперше. Участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу – як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи.

Ключове гасло DFNC1 – будуємо арсенал вільного світу разом, адже свобода потребує сили, щоб захиститися від тиранії.

Міжнародний Форум Оборонних Індустрій відкрив Президент України Володимир Зеленський. Глава держави відзначив, що саме зараз і саме в Україні визначається на десятиліття вперед, якими будуть найпотужніші оборонно-промислові комплекси, їх пріоритети та стандарти оборони у світі.

Перед гостями виступили голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Зі спеціальними відеозверненнями виступили Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та представники країн-партнерів. Виступив з промовою Ерік Шмідт, засновник Schmidt Futures. Почесними спікерами Форуму стали міністр оборони Словаччини Мартін Скленар та заступниця Генерального секретаря НАТО Венді Гілмор.

У своїх виступах українські посадовці висловили вдячність партнерам за підтримку України та переконання у великих нових можливостях, які відкриває Форум. Зокрема – у виробництві такої кількості зброї, яка дозволить задовольнити всі безпекові потреби нашої держави та її партнерів.

Україна має необхідну базу, щоб побудувати потужний оборонно-промисловий комплекс. На українських підприємствах вже виробляються артилерійські боєприпаси та набої, артилерійські системи натовського калібру 155 мм, а також унікальні автоматизовані системи: морські дрони, БпЛА великої дальності, ракети, протитанкові комплекси, які ефективно використовуються на фронті. Темпи розвитку українського виробництва та українських технологій постійно зростають.

Оборонна промисловість є одним із ключових компонентів розвитку економіки України. В рамках Форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих. Оборонна співпраця з Україною – це рівноцінне партнерство, яке посилює всі сторони.

Локалізація виробництва в Україні дозволить залучати широке коло технологій, ідей, рішень та отримувати озброєння, випробуване у реальних бойових умовах.

Під час Міжнародного Форуму Оборонних Індустрій Президент України Володимир Зеленський анонсував низку нових ініціатив для зміцнення оборонної співпраці.

Так, з метою підвищення інвестиційної привабливості оборонної промисловості України для галузі буде введений спеціальний економічний режим. Його розробка покладена на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство економіки. Детальний план буде презентований до кінця року.

Також буде створений спеціальний Оборонний фонд, яким оперуватиме Міністерство оборони. Він поповнюватиметься за рахунок дивідендів оборонних підприємств та прибутку від продажу конфіскованих активів рф. Кошти розподілятимуться за трьома напрямами: благоустрій воїнів, військова інфраструктура та розробка нових технологій. Це дозволить Міноборони залучити ще одне джерело фінансування – додатково до держбюджету та приватних інвестицій.

Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, долучитися до якого може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. На момент закриття Форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

В рамках Форуму українська сторона підписала 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих.