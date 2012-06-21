Одним із пріоритетів року виконавча влада Рівненщини визначила дороги. Саме вони мають кардинально змінити край, яким проходять міжнародні транспортні коридори Київ — Чоп та Київ — Ковель — Ягодин і який має 200 кілометрів кордону з Білоруссю і два пункти пропуску: міжнародний Городище та міждержавний Прикладники.
«Тому дороги для нас — це в буквальному значенні слова артерії життя і водночас візитівка всієї держави, — каже голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. — Саме цього року на модернізацію доріг буде спрямовано рекордні кошти. Адже експеримент щодо залучення 50% перевиконання митних надходжень тепер поширено на всю державу. Президент особисто провів нараду з цього приводу в Івано-Франківську. Тому ми вже сьогодні повинні бути готовими використати ці чималі кошти максимально ефективно та прозоро».
Начальник Рівненської митниці Андрій Чаборай упевнений: якби Рівненську митницю долучили до експерименту на його початку, з вересня 2015-го, області вдалося б спрямувати на модернізацію дорожнього полотна краю 500 мільйонів гривень. «Але й нинішнього січня надходження щонайменше вдвічі вищі від попереднього, тож маємо непогані перспективи», — підкреслює він.
Нагадаю: йдеться про дороги загального користування державного значення. Ще 163 мільйони гривень (саме стільки передбачено постановами уряду на 2017-й) буде спрямовано на експлуатацію, утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування.
— Уже виготовлено проектно-кошторисну документацію та розпочато процедури закупівель. Щойно зійде сніг, починаємо роботу, — коментує начальник служби автомобільних доріг області Петро Удовиченко. — Це насамперед ремонти на міжнародній трасі Київ — Чоп та Городище — Рівне — Старокостянтинів, яка проходить від кордону з Білоруссю через усю область. До речі, детальну інформацію про всі дороги, які ремонтуватимемо, можна побачити на сайті служби автомобільних доріг області.