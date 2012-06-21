«Ашан Рітейл Україна» підписав угоду з українським дистриб’ютором Караван щодо викупу його активів.
Про це йдеться на офіційному сайті «Ашану».
Наразі «Ашан Рітейл Україна» володіє 11 гіпермаркетами у 5 містах – Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі та Кривому Розі, а також має електронну комерцію у Києві та регіоні.
Мережа Караван налічує 9 гіпермаркетів в Україні. Завдяки викупу мережі Ашан Рітейл Україна посилить свою присутність у Києві, а також буде присутнім у чотирьох нових містах – Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернівцях.
Реалізація викупу за угодою обумовлена отриманням дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.