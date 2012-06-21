Вчені ідентифікували найдавніший ударний кратер, відомий на Землі – і ця древня структура може розповісти про те, як наша планета вийшла з фази «снігової холодної кулі».
Вік кратера Яррабуба діаметром 70 кілометрів, розташованого в Західній Австралії, становить 2,229 мільярда років (плюс мінус 5 мільйонів років), повідомляється в новому дослідженні. Це становить приблизно половину від віку самої Землі і на 200 мільйонів років більше, в порівнянні з віком попереднього «рекордсмена» – ударного кратера Вредефорт, розташованого в Південній Африці.
Напівзруйнований кратер Яррабуба був виявлений e 2009 році, проте його вік до теперішнього часу не був встановлений.
Для датування кратера Яррабуба у новому дослідженні вчені на чолі з Тіммонсом Еріксоном (Timmons Erickson) з Космічного центру Джонсона НАСА, США, вивчили мінерали монациту і циркону, відібрані з кратера. Автори виміряли концентрації урану, торію і свинцю у цих мінералах. Монацит і циркон при кристалізації активно поглинають уран, але не поглинають свинець, а уран і торій піддаються радіоактивному розпаду по відношенню до свинцю з відомими швидкостями. Тому проведені таким чином вимірювання дозволили команді з'ясувати вік події перекристалізації мінералів і правильно встановити вік кратера.
У роботі дослідники також змоделювали можливе в результаті цього падіння астероїда глобальне зростання температур на Землі, внаслідок якого вона могла вийти з фази «снігової кулі», коли вся поверхня нашої планети була покрита товстим шаром льоду. Основний висновок з проведеного моделювання полягає в тому, що досліджувана подія могла стати причиною потепління на Землі, проте багато в цьому випадку залежить від складу атмосфери планети в досліджуваному періоді, про який в даний час є лише дуже скупі відомості, пояснили автори наукової праці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»