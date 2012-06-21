Коричневі карлики – це космічні об'єкти, які займають проміжне положення між планетами і зірками. У них величезна маса, але в карликах не відбуваються термоядерні реакції, тому світяться вони слабо і швидко згасають.

Вченим з університету Арізони вперше вдалося розглянути атмосферу такого космічного тіла за допомогою телескопа TESS. Вони досліджували двійко коричневих карликів Luhman 16 A і 16 B, які знаходяться на відстані майже 6,5 світлових років від Землі, в сузір'ї Парусів. Свою наукову роботу астрофізики опублікували в журналі The Astrophysical Journal.

За розміром коричневі карлики нагадують Юпітер, але один з них у 36 разів важчий за найбільшу планету Сонячнї системи, а другий – у 25 разів. Вчені розробили спеціальну систему, яка дозволила їм відстежити зміни на Luhman 16 A і 16. Згідно з даними дослідників, характер атмосфери показує, що високошвидкісні вітри йдуть паралельно екваторам коричневої дуги, а ближче до полюсів швидкість вітрів знижується. Ці вітри перемішують атмосфери, перерозподіляючи тепло, що виходить з гарячих центрів коричневих карликів.

«Знання того, як дмуть вітри і перерозподіляєть тепло в одному з найбільших і найближчих до нас коричневих карликів, допомагає нам зрозуміти клімат, екстремальні температури і еволюцію коричневих карликів в цілому», – розповів провідний автор дослідження Деніел Апаі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»