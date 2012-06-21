Десятий чемпіонат світу з легкої атлетики серед юніорів пройшов у м. Найробі (Кенія). Серед переможців відзначився запорізький спортсмен, вихованець СДЮШОР «Металург» з легкої атлетики Михайло Кохан.
На контрольному старті у Києві перед чемпіонатом світу він виконав норматив майстра спорту з метання молота (7 кг) із результатом 71, 41 метра. А вже на чемпіонаті світу в Кенії Михайло здобув золоту медаль з метання молота (5 кг), показавши найкращий результат - 82, 31 метра, випередивши найближчого суперника на 8 метра.
З 22 по 30 липня 2017 року в місті Дьйор (Угорщина) відбудеться XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль. У складі збірної України з легкої атлетики виступить і Михайло Кохан.