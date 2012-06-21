Твори митців Прикарпаття, що експонують на щойно відкритій у приміщенні обласного академічного музично-драматичного театру ім. Івана Франка художній виставці, вирішено продати з аукціону, а виручені кошти перерахувати Івано-Франківському міському пологовому будинку для поліпшення умов перебування там малюків та їхніх матусь.
«Культурне життя нашого краю стрімко розвивається, наповнюється новим змістом, — зазначив на відкритті виставки президент благодійного фонду «Україна Інкогніта» Анатолій Матвієнко. — Прагнемо виставкові заходи поєднувати з благодійністю, щоб принести якомога більше користі громаді Прикарпаття».
Це не перший такий доброчинний захід. За словами першого заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марії Савки, торік художники з багатьох областей України провели в Гошівському монастирі Різдвяний пленер, а найкращі творчі здобутки автори передали на благодійний аукціон. Це дало змогу закупили сучасне обладнання для Коломийського госпіталю.