Під час робочої поїздки на Донеччину Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди сьомої річниці визволення міста Авдіївка. Глава держави зауважив, що звільнення міста в липні 2014 року стало важливим і для місцевих жителів, і для всієї України.

«Авдіївка сьогодні — це місто на лінії вогню, що обрало лінію свободи, лінію розвитку й лінію нашої держави України», — наголосив Президент і закликав присутніх ушанувати хвилиною мовчання пам’ять тих, хто сплатив за цей вибір своїм життям і загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність та незалежність України.

Глава держави представив новопризначеного командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

«Представлення саме в такий важливий день — день визволення нашого українського міста на Донбасі — це дуже добрий знак, символ і надія на те, що вільне й мирне життя наставатиме в усіх інших тимчасово окупованих містах і селах на сході української суверенної землі», — наголосив Володимир Зеленський. З нагоди річниці визволення Авдіївки він побажав містянам і всім громадянам країни миру, злагоди й успіхів у священній справі захисту рідної землі.