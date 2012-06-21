Внаслідок обстрілів проросійськими незаконними збройними формуваннями позицій українських бійців біля Авдіївки отримала чергове пошкодження високовольтна лінія електропередач, а тому без струму знову залишилося все місто, Авдіївський коксохімічний завод та Донецька фільтрувальна станція. Йдеться про ЛЕП, яку всього тиждень тому вдалося полагодити з величезними труднощами та ризиком для ремонтників. Дві бригади енергетиків знову готові приступити до відновлювальних робіт, але так і не отримали дозволу від військових на доступ у зону розмежування, де розташований пошкоджений об’єкт.
У неділю інформацію про те, що російські представники у спільному центрі контролю та координації питань припиненням вогню та стабілізації лінії розмежування досі не надали письмових гарантій про припинення вогню у цій зоні, підтвердив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Є сподівання, що у понеділок бригади енергетиків таки розпочнуть відповідні роботи. А тим часом у місті через відсутність подачі струму задіяли роботу більше десяти потужних електрогенераторів та організували погодинну подачу води із наявних запасів у резервуарах, яких вистачить на кілька днів.