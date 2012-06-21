Потужний циклон «Деббі» із поривами вітру до 263 км/год досягнув берегів австралійського Квінсленда.
Понад 25 тисяч евакуювали через шторм. Щонайменше 23 тисячі будинків залишилися без електрики.
Очікується, що цей шторм, якому присвоїли четверту категорію небезпеки, стане найбільш руйнівним для штату Квінсленд із 2011 року. Влада штату каже, що циклон рухається повільно і залишатиметься у регіоні ще упродовж щонайменше кількох годин.
Влада закрила 181 школу і 232 дитсадки. Усі рейси із двох місцевих аеропортів скасували.
«Попереду довгий і тяжкий день, — заявила прем'єрка Квінсленда Аннастейша Палащук. — Інтенсивність і сила вітрів буде значно зростати. Усі поховалися».
Вона назвала шторм «монстром» і заявила, що евакуація жителів штату у понеділок, «була можливо найбільшою в історії» Квінсленда.
Влада також попереджає про можливі підтоплення через опади у окремих низинних районах.