Українське товариство колекціонерів Австралії у співпраці з австралійською поштою видало тематичну марку та конверт, присвячені 70-річчю поселення українців в Австралії. Як зазначив секретар товариства та автор проекту Юрій Федик, тематичний випуск філателістичної продукції, присвячений 70-літтю поселення, було вперше презентовано під час ювілейного 15-го Здвигу (з’їзду) українських громад Австралії, а першу тематичну марку погасив посол України в Австралії Микола Кулініч.
Загалом австралійська пошта надрукувала 360 українських марок, а Українське товариство колекціонерів Австралії видало 75 тематичних конвертів, присвячених 70-й річниці поселення українців.
Марку, за запропонованим українською громадою дизайном, скомбінували (для розуміння країни походження) з традиційною австралійською поштовою маркою номінацією 1,00 австралійський долар та зображенням квітки «Синій диявол», що найкраще, на думку художньої ради, поєднувалася з українським проектом.
Це вже не перший проект Українського товариства колекціонерів Австралії. Раніше тематичні конверти було розроблено та надруковано з нагоди 75-річчя Голодомору, 15-річчя створення Українського товариства колекціонування, VI Всеукраїнського національного фестивалю в Аделаїді та інших, повідомляє Укрінформ.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»