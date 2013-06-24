Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна вводить мито у 35% на всі товари, які будуть імпортовані з росії та білорусі, на додаток до вже діючих мит.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The West Australian.

Рішення набуде чинності з 25 квітня. Того ж дня також почне діяти заборона на імпорт російської нафти на енергопродуктів.

«Ми рішуче підтримуємо подібні дії наших міжнародних партнерів щодо скасування торговельного статусу «найсприятливішої нації» з росією та білоруссю відповідно до їхніх національних процесів. Австралія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та продовжує закликати росію припинити своє незаконне вторгнення в Україну», - сказав Моррісон.

Зазначається, що сьогодні о 9:30 за Києвом у відеоформаті перед парламентом Австралії виступить Президент України Володимир Зеленський.

24 лютого російський президент володимир путін розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та Криму. Вони руйнують міста, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, житлові будинки, вбивають мирне населення, вчиняють злочини проти людяності. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

США, Європейський Союз та інші країни застосували санкції проти країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем.