Уряд Австралії запровадив санкції проти 144 сенаторів російської ради федерації, двох доньок господаря кремля володимира путіна та доньки глави мзс рф сергія лаврова.

ЯкпередаєУкрінформ, процеповідомляєAustralian Associated Press.

Зазначається, що 144 сенатори попали під обмежувальні заходи Австралії через підтримку незаконного визнання путіним незалежності так званих псевдореспублік на територіях Донецької та Луганської областей України.

Доньок путіна, 37-річну марію воронцову та 36-річну катерину тихонову, у США вважають технічними керівниками, які підтримують російський уряд і оборонну промисловість, а також лідерами державних програм, які отримують мільярди доларів від кремля. У США вважають, що частина майна путіна була переписана на членів його сім’ї.

Донька лаврова, катерина винокурова, має громадянство росії та США.

Схожі санкції вже були запроваджені на початку квітня США й Великою Британією.

Австралія запровадила санкції проти майже 750 фізичних та юридичних осіб у відповідь на вторгнення росії в Україну.

«Уряд Австралії знову підтверджує свою найрішучішу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України. Ми знову закликаємо росію негайно вивести свої війська з України», - заявила глава МЗСМаріс Пейн.

Вона також додала, що Австралія продовжить збільшувати санкції проти росії та тих, хто несе відповідальність за необґрунтовану та неспровоковану агресію росії проти України або хто має важелі впливу.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала неспровоковану війну проти України. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста і селища України, катують і вбивають мирне населення.

Європейський Союз, США, інші країни світу застосували потужні санкції проти росії як країни-агресора.