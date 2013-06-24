Уряд Австралії у середу, 18 травня, запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі глави МЗС Австралії Маріс Пейн.

«Уряд Австралії ввів нові санкції проти російських постачальників пропаганди та дезінформації, які намагалися легітимізувати незаконне вторгнення росії в Україну, а також політичних діячів і силовиків та організацій, які підтримували це вторгнення», - заявила вона.

У новий санкційний список країни потрапили 12 організацій та 11 фізичних осіб, серед них - і колишній народний депутат України Ілля Кива.

«Австралія також вводить цілеспрямовані фінансові санкції проти організацій, включаючи «фабрику тролів», які створюють і поширюють дезінформацію в Інтернеті, і багато з яких пов’язані з російськими спецслужбами» - наголосила Пейн.

Загалом Австралія вже наклала санкції на 827 фізичних та 62 юридичних осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, 24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення.

США, Євросоюз та інші країни запровадили санкції проти рф, спрямовані на обмеження можливостей кремля до продовження війни.