Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та чинний голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали контрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду «Харчовик» у Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні вітчизняного МЗС у Twitter. Міністрів супроводжували спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та українські військові. Метою візиту дипломатів на Донбас було ознайомлення глави МЗС Австрії, яка з 1 січня розпочала головування в ОБСЄ, зі станом імплементації мінських домовленостей та ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.
Павло Клімкін та Себастьян Курц обговорили перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу СММ ОБСЄ на Донбасі, що дасть змогу підвищити ефективність моніторингу в регіоні та верифікацію виконання мінських домовленостей.