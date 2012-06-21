Футболісти національної збірної України покликані виправляти турнірне становище команди в матчі з аутсайдером групи Фінляндією, готуючись до відбірної гри чемпіонату світу-2018, зазнали поразки в товариській від 182-ї збірної у світовому рейтингу — Мальти.
Зустріч відбулася у вівторок на нейтральному полі в австрійському Граці, де команда Андрія Шевченка готується до матчу проти фінів. І завершилася з мінімальною перевагою мальтійців, адже наші футболісти так і не змогли відігратися, пропустивши на 14-й хвилині зовсім необов’язковий м’яч від Зака Муската.
Зазначимо, що у товариських матчах збірна України не програвала протягом 5 років, зазнавши останньої поразки ще 5 червня 2012-го від Туреччини (0:2). Відтоді «синьо-жовта» команда перемагала у дванадцяти з шістнадцяти контрольних поєдинків і чотири рази завершувала зустрічі внічию.
Утім, головний тренер «синьо-жовтих» назвав поразку від Мальти «хорошим уроком». Коментуючи перебіг і результат матчу, Андрій Шевченко зокрема зазначив: «Усі казали, що Мальта — слабка команда. А Мальта вміє захищатися. Ми створили моменти, та не реалізували. Десь спробували дати зіграти всім. Це інформативна гра, футболісти були під навантаженням.
Стовідсоткових моментів практично не виникало, однак ми мали повну перевагу. Мальта забила свій гол зі стандартного положення, ми десь помилилися. В принципі, це для нас хороший урок.
Це товариська гра. Ті, хто сьогодні не прокинувся, повинні якнайшвидше прокидатися. Попереду у нас важливий матч. Ми повинні до нього підготуватися, але не так, як сьогодні.
Ні перед ким відповідальність не знімається. Ми отримали дуже багато інформації, тепер знаємо, хто в якому стані. Ми повинні здригнутися. Попереду дуже важлива гра в Фінляндії. Цей дзвіночок пролунав, всі повинні це зрозуміти».
Нагадаємо, відбірний матч ЧС-2018 Фінляндія — Україна відбудеться 11 червня в Тампере. В інших поєдинках групи I Ісландія прийматиме Хорватію, а Косово на нейтральному полі в Албанії зустрінеться з Туреччиною.
Турнірне становище після 5-ти турів: Хорватія — 13 очок, Ісландія — 10, Україна — 8, Туреччина — 8, Фінляндія — 1, Косово — 1.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»