Австрія надасть Україні техніку, яка серед іншого допоможе в роботі працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгуз Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, передає кореспондент Укрінформу.

«Я хочу подякувати Австрії і особисто керівництву держави не лише за гуманітарну допомогу, а також за ту техніку, яка нам допоможе і для роботи сьогодні після вторгнення російської федерації, і для роботи працівників наших ДСНСтощо. І пожежні машини. Дійсно велика допомога», - зазначив глава Української держави.

Окрім цього, Зеленський поінформував, що під час розмови з Негаммером обговорювалися, зокрема, питання двосторонніх українсько-австрійських відносин, посилення санаційної політики проти російської федерації, а також підтримка України під час вступу до Європейського Союзу.

Як повідомляв Укрінформ, 9 квітня Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер прибув до України. У межах візиту австрійський політик зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

В Україні 45-й день триває повномасштабна російсько-українська війна. Війська російської федерації обстрілюють та знищують ключові об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, жорстко вбивають українців.