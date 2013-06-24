На полях Кліматичної конференції ОБСЄ Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець провів зустріч з Федеральним міністром з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леонорою Гевесслер. Про це повідомляє Урядовий портал.

Руслан Стрілець подякував Федеральному міністру з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леонорі Гевесслер за реалізацію підписаного у лютому 2023 року Меморандуму про співпрацю між Україною та Австрією. Українські фахівці вже здобули нові знання з питань запобігання промисловому забрудненню, екологічної та кліматичної політики в Австрії.

Під час розмови з очільником Міндовкілля пані Леонору Гевесслер насамперед хвилювало питання забезпечення водою людей, які опинилися у зоні теракту рф на Каховській ГЕС та ситуація на Запорізькій АЕС. За її словами, Австрія уважно слідкує за тим, що відбувається в Україні та підтримує нас. Вони навіть анонсували виділення 1 мільйона євро на підтримку ядерної безпеки в Україні.

“Попри основний фокус на документуванні екологічних злочинів, Україна продовжує роботу над впровадженням стандартів ЄС в українське законодавство. Зокрема, Міндовкілля вже завершило селф-скрінінг українського законодавства на відповідність директивам ЄС”, - розповів Руслан Стрілець.

Міністр погодилася, що робота над селф-скрінінгом – це колосальна задача і відзначила роботу України над нею.

Окрему увагу співрозмовники приділили відновленню Чорнобильської зони відчуження та створенню там наукового хабу.

Продовжуємо працювати задля сталої довкіллєвої політики!