Як відомо, новий законопроект передбачає введення плати за користування автомобілем іноземної реєстрації. Його автори вважають, що це дозволить збільшити надходження в бюджет і накопичити додаткові кошти для ремонту і будівництва доріг, пише news.finance.ua.
Насправді ця ідея не нова. Ще в 2016-му році були зареєстровані законопроекти, що передбачають «легалізацію» автомобілів на іноземних номерах шляхом запровадження щорічної фіксованої плати (150-200 євро) за їх експлуатацію в Україні. Всього ж можна нарахувати два десятки законопроектів про амністію і введення плати за їзду на машинах європейської реєстрації. Що стосується нового проекту закону, який потрапив на розгляд Верховної Ради, він припускає податок за користування нерозмитненим автомобілем (масою до 3,5 тонн і місткістю до 9 осіб), в залежності від терміну експлуатації. Що більше – то дешевше.
Вартість експлуатації автомобілів на європейських номерах без розмитнення:
1 день – 2 євро
7 днів – 7 євро
1 місяць – 34 євро
3 місяці – 96 євро
6 місяців – 180 євро
12 місяців – 342 євро.