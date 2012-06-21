Успішним виявився новий сучасний сервіс для пенсіонерів Сумської області, до яких виїздить допомогомобіль із фахівцями Пенсійного фонду. Як правило, вони відвідують віддалені сільські населені пункти, щоб старші люди не мали зайвих клопотів із поїздками до районних чи обласного центрів.
Ось і цими днями спеціалісти Пенсійного фонду побували у шести селах Глухівського, Сумського та Охтирського районів, надавши консультації із широкого кола питань пенсійного забезпечення. Як повідомила начальниця управління обслуговування громадян Валентина Майковська, найчастіше селян цікавили такі питання: призначення пенсії за вислугою років і достроково, порядок нарахування страхового стажу, видача довідок про стаж та інші.
Лише з початку листопада по консультації до фахівців допомогомобіля звернулися 99 громадян, яким надано майже 190 послуг.