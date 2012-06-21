Представники BMW заявили, що до 2025 року в асортименті компанії буде 25 моделей електрифікованих транспортних засобів, з них – 12 електрокарів.
Генеральний директор BMW Харальд Крюгер заявив журналістам, що до 2025 року електрокари компанії зможуть проїжджати до
За запевненнями Крюгера, електрифіковані варіанти автомобілів з'являться у спортивного підрозділу BMW M, а також у марки Rolls-Royce.
Для початку процесу переходу на електродвигуни компанія повинна переконатися, що її підрозділи здатні на масове виробництво електричних транспортних засобів і трансмісій. Тому, на даний момент компанія BMW інвестує кошти в модернізацію своїх підприємств, які до 2020 року повинні почати випускати автомобілі з будь-якими типами силових агрегатів, включаючи гібридні й повністю електричні.
Очікується, що вже на автосалоні у Франкфурті в середині вересня 2017 року компанія BMW покаже нову електричну модель.Найімовірніше, на виставці дебютує концептуальний седан. Товарна версія електрокара займе в модельній лінійці компанії нішу між i3 і i8.
Нагадаємо, в кінці серпня компанія BMW показала оновлений електрокар i3 до офіційного дебюту на Міжнародному автосалоні у Франкфурті. Хетчбек отримав модернізований бампер і більш вузькі фари з LED ходовими вогнями.